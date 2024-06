Spal sono giorni di attesa per le prime scelte Casella nome ’caldo’ ma non ancora ufficiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) È un weekend diper la, l’ultimo prima di una settimana nella quale per forza di cose verranno gettate le basi per la nuova stagione. Entro martedì prossimo la società di via Copparo dovrà completare l’iscrizione al campionato di serie C, e quello è un appuntamento da cerchiare in rosso. Ma soprattutto l’attenzione è rivolta alla scelta del direttore sportivo, con Alexsempre in pole position manon così certo di trasferirsi nella nostra città. Innanzitutto, fino a lunedì prossimo difficilmente Giuseppe Magalini scioglierà le riserve sul proprio futuro. Ieri a Catanzaro circolava con insistenza la voce di un probabile rinnovo di contratto dell’uomo mercato originario di Villafranca di Verona, che però incontrerà la proprietà giallorossa tra qualche giorno: pareorientato a lasciare la Calabria, ma tutto può succedere.