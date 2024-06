Spagnolo | Se nel basket non rischi non migliorerai mai

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) Non saranno lo strappo muscolare alla coscia destra e l’operazione di pulizia al metatarso sinistro, che lo hanno tenuto lontano dal parquet da fine febbraio e ne impedirà la convocazione per il Preolimpico, a rallentare il percorso di crescita di Matteo. Non sarà nemmeno questo stop imprevisto a cambiare la percezione del ventunenne brindisino sulle scelte di carriera fino ad oggi compiute. “Sin da quando ho accettato l’offerta delle giovanili del Real Madrid, mi ambiento in maniera abbastanza rapida. Al Real, un club che cerca i migliori prospetti in giro per il mondo, avere la possibilità di allenarsi in mezzo a chi è forte quanto te o anche di più stimola tanto. Aiuta tanto il tuo sviluppo come giocatore. Sono sempre abituato a viaggiare parecchio e a vivere in tutto il mondo.