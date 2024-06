Schlein contro Meloni e Salvini | sono alleati in Ue con partiti anti-Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI - Migliaia di persone, secondo gli organizzatori circa 5.000, siriunite in Arco della Pace a Milano per l'appuntamento elettorale della segretaria del Pd, Elly, in vista delle Europee dell'8-9 giugno. La segretaria ha toccato diversi punti nel suo discorso chiudendo poi l'incon parole chiarissime: "Viva l'fascista". L'introduzione, invece, è stata affidata alle parole della canzone di J-Ax che cita un estratto di un altro suo discorso: "una donna, amo un'altra donna, nonmadre ma non per questomeno donna". Questa "è la piazza del Pd che è stata sempre "per" prima di esserequalcosa o qualcuno. Noi siamo in questa". ha spiegato Ellya chi gli chiedeva un commento in merito al fatto che in piazza Duomo si stesse tenendo il comizio elettorale di chiusura al nord della Lega con Matteoe Roberto Vannacci.