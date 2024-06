Roland Garros 2024 | Paolini travolge Andreescu e vola agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Jasmineapprodadidel. L’azzurra ha sconfitto in tre set la canadese Biancacon il punteggio di 6-1 3-6 6-0 in un’ora e 33 minuti di gioco. Salvo un passaggio a vuoto nel secondo set, partita sempre in controllo per la lucchese classe ’96, come testimonia anche la durata dell’incontro. Si tratta del secondo ottavo dislam della carriera perdopo gli Australian Open di questa stagione. Per la tennista italiana c’è una grossa chance di arrivare ai quarti, dal momento che affronterà la russa Elina Avanesyan, numero 70 Wta, che ha sconfitto a sorpresa la cinese Qinwen Zheng. IL TABELLONE FEMMINILE LA CRONACA DEL MATCH – Primo set senza storia, in cui l’azzurra si insubito sul 4-0 con due break e sigilla di fatto il parziale.