Rino Gaetano Day – Domani alla Città dell’Altra Economia di Testaccio la XIV edizione ed i 50 anni del primo Lp del cantautore

(Di sabato 1 giugno 2024) Organizzato sin dal 2011 da Anna e Alessandro(sorella e nipote del grande artista) Torna come ogni anno il ‘Day’, la manifestazione nazionale in ricordo dell’amato, nel giorno in cui ricorre il quarantatreesimoversario della sua scomparsa. Il ‘Day’di, ecco il programma della giornata La quattordicesimasi terrà, domenica 2 giugno a Roma – lain cui è vissuto e cresciuto artisticamente – aEstate –. Sarà un percorso tra immagini, ricordi, emozioni e canzoni, per celebrare uno degli artisti più significativi del nostro paese, che troppo presto ci ha lasciato, capace di dar vita a canzoni indimenticabili e attualissime, traboccanti di ideali e di ironia.