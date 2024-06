Ragazzi dispersi nel fiume | lo strazio di chi ha assistito alla scena

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 1 giugno 2024)nel, lodi chi ha– I vigili del fuoco di Udine sono impegnati in Friuli Venezia Giulia nelle ricerche di tretravolti dpiena delNatisone, a seguito delle forti piogge. In azione anche l’elicottero del Reparto Volo di Venezia e specialisti fluviali e sommozzatori. Toccanti le dichiarazioni di alcuni dei residenti della zona del Ponte Romano che hannoall’abbraccio dei tre giovani travolti dfuria dell’acqua. ( dopo le foto) Leggi anche:travolti dpiena, il dolore della mamma di Patrizia Leggi anche: Chi sono i tretrascinati via dpiena del(VIDEO)nel: lodi chi haLe tre persone erano state avvistate su un isolotto delNatisone vicino a Premariacco lungo la strada di Ipplis.