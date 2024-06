Poste Mimit emette francobollo dedicato a Guido Rossa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Milano, 1 giu. (askanews) –Italiane comunica che oggi, primo giugno 2024, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy unordinario appartenente alla serie tematica ‘”il Senso civico” contro ogni forma di terrorismo:’. Ilè relativo al valore della tariffa B pari a 1,25 euro. La tiratura è di duecentomilaventicinque esemplari, con foglio da quarantacinque esemplari. Il, riporta un comunicato, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Matias Hermo. La vignetta raffigura un ritratto di, operaio e sindacalista, costante nell’impegno a difesa delle istituzioni democratiche e dei più alti ideali di libertà.