Mar Rosso per quanto può continuare la destabilizzazione degli Houthi?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 1 giugno 2024) Nel mese di maggio il costo delle spedizioni di un container via Suez è tornato a salire, e secondo le stime le compagnie che trasportano merci tra Europa e Asia si stanno preparando perché potrebbero dover affrontare costi fino a 10.000 dollari per una urgent shipment di grandi dimensioni nel prossimo mese. Questo significa che potremmo trovarci davanti a qualcosa come il doppio delle tariffe spot attuali, secondo i prezzi che circolano tra vettori e importatori. La crisi lungo le rotte dell’Indo Mediterraneo destabilizzate dagli attacchidura ormai da sette mesi, e nonostante le attività di sicurezza messe in piedi sia dall’Unione europea che dagli Stati Uniti, continua a interrompere le spedizioni e a scuotere le reti di approvvigionamento.