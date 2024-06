Lucca torna ‘Anniversario in concerto’ con Giorgio Poi e Danilo Rea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 - Dopo il grande successo dell’edizione del decennale dalla riapertura del Complesso Conventuale di San Francesco, anche in questo 2024 la Fondazione Cassa di Risparmio di‘raddoppia’ l’appuntamento con l’Anniversario in concerto. Due eventi dedicati alla musica italiana: il primo per un pubblico più giovane, e poi il tradizionale concerto che celebra, in questo caso, gli undici anni. Venerdì 14 giugno, alle 21, sul palco della Chiesa di San Francesco saliràPoi che si esibirà in un duo acustico, piano, chitarra e voce.Poi, all’anagrafePoti, classe 1986, è un cantautore e musicista d’eccezione con alle spalle un’incessante attività dal vivo e proficue collaborazioni con artisti della scena italiana e internazionale.