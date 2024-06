LIVE Musetti-Djokovic 2-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | break dell’azzurro in avvio di 1° set subito incertezze del serbo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU 0-30 Smorzata di, la prima. Scivola. 0-15 Largo il rovescio lungolinea del toscano.sembra già essere nervoso, chiede con insistenza che l’addetto collezioni le sue racchette e le porti all’accordatore. 2-1 ALTRO MAGICO PASSANTE DI ROVESCIO DI! 15-40 Servizio al centro, dritto in rete! 15-30 Clamoroso scatto in avanti di, dopo la prodigiosa difesa. Chiude con il recupero stretto! 15-15 E’ buono, dice Adel Nour, il passante di dritto in cross di. 15-0 L’azzurro investe con la risposta di dritto, poi però sbaglia la direzione dell’attacco e subisce il passante diagonale di dritto. 1-1 Neanche a rete la smorzata del