La pista che laurea gli assi ’Arrabbiate’ e rettilineo Esame vero per il talento

(Di sabato 1 giugno 2024) E’ un assunto, motoristicamente parlando, che i circuiti ’naturali’, sviluppatisi negli anni raccordando strade ordinarie, siano sempre i più emozionanti. Spa, Le Mans, Imola, lo stesso Montecarlo – anche se in senso cittadino – sono non a caso nel mito. E poi c’è il Mugello, con la suache nessun progettista, ma nemmeno l’intelligenza artificiale, poteva concepire. Un campionario di curve mozzarespiro, pendenze e contropendenze, unda record che genera primati a ogni stagione. Il tutto, nel cuore di uno scenario naturale senza confronti, nella Toscana più verdeggiante. Il catino della pone a due ruote, con le sue quindici memorabili curve, sembra fatto apposta per esaltare i campioni. E per capire chi non è di quel livello.