La Folgore fa sul serio Il mister sarà Carobbio

(Di sabato 1 giugno 2024) Mancava solo l’annuncio ufficiale perché l’arrivo sulla panchina dellaCaratese di Filippoera cosa certa già da qualche settimana.lui il successore di Carmine Parlato alla guida degli azzurri in quella che, secondo i piani societari mai nascosti dalla proprietà,la stagione della consacrazione in Serie D. Dopo le prove generali di quella appena conclusa, iniziata male e finita in crescendo ma sempre fuori dalle posizioni che contano, da oggi non si scherza più e toccherà a(438 presenze e 37 reti da calciatore tra cui una trentina in serie A nel centrocampo della Reggina) rispettare le ambizioni di un ambiente a cui la categoria comincia a stare (molto) stretta. Classe 1979, bergamasco, nativo di Alzano Lombardo, non si può dire che non conosca la Serie D.