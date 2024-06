Isaia&Isaia gli studenti dell’Istituto d’Este di Napoli entrano nell’alta sartoria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) E’ stato un vero e proprio tuffo nel futuro quello di un gruppo selezionato ditecnico professionale Isabella, guidato dalla dirigente scolastica Giovanna Scala, in visita presso uno dei brand più prestigiosi dell’artele napoletana: l’azienda Isaia & Isaia Spa di Casalnuovo di. Guidati dai docenti Corrado Delizia, Vera Muscerino, Gabriella D’Anna, Oriana Portoghese e Adele Apollo,venti discenti dei corsi Industria, Artigianato e Made in Italy del prestigioso istituto di piazza Mercato e via Antesaecula, hanno potuto toccare con mano una realtà produttiva di altissimo profilo, nata negli anni ’20, che, avendo saputo coniugare la migliore tradizione tessile ele partenopea con i più moderni processi produttivi e di internazionalizzazione, è riuscita ad imporsi ai gradini più alti dell’export manifatturiero regionale e nazionale.