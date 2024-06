Il dramma di Manara | Un clima infuocato per i debiti comunali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) CORTE PALASIO (Lodi) Proseguono le indagini sulla morte del sindaco Claudiodi Corte Palasio. La salma del primo cittadino trovato senza vita mercoledì sera in municipio si trova all’Istituto di Medicina legale di Pavia, dove lunedì si terrà l’autopsia. Solo in seguito il feretro sarà restituito alla moglie Debora e ai figli per l’estremo saluto, quando il Comune proclamerà il lutto cittadino. La Procura di Lodi propende per l’ipotesi del suicidio ma gli investigatori non hanno trovato lettere o biglietti che spieghino il gesto di. Resta aperto un fascicolo senza indagati. Chi era vicino asostiene che il 67enne stesse risentendo di una campagna elettorale infuocata, una sfida a due tra la sua Aria Nuova e la lista di Nancy Capezzera.