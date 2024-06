Iis Cellini cortometraggio sui diritti degli animali realizzato da sessanta ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Firenze, 1 giugno 2024 - “Ma chi ti credi di essere, tu che ci fai soffrire con la tua crudeltà, superficialità o ignoranza, tu che costruisci sempre più allevamenti intensivi, radi al suolo le foreste, ci tieni comeda compagnia e poi ci abbandoni per strada”. Gli studenti dell’Iisdi Firenze “si sono messi nei panni”, per gridare la loro rabbia e per invocare il rispetto dei loro, oltretutto sanciti dalla dichiarazione universale deidel 1978 e da una serie di leggi, in vigore anche in Italia, che puniscono chi li maltratta. Con la regia della professoressa Valeria E. Russo, il video di cinque minuti è statonell’ambito di un progetto d’istituto, dal titolo “Cinema, adolescenti eumani”, che va avanti da 12 anni.