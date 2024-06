Finale Champions League invasione di campo | Sabitzer ‘stende’ il tifoso | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024) Pronti via, inizia ladie c’è subito un’di. Neanche il tempo di stemperare la tensione dopo il calcio di avvio che Borussia Dortmund-Real Madrid è stata sospesa, per qualche minuto, a causa di unentrato inindisturbato. Il ragazzo ha scattato un selfie con Bellingham e uno con Vinicius prima di scappare dagli steward che, come spesso accade in questi casi, finiscono solo per essere protagonisti di una goffa corsa e qualche caduta. Il, però, non aveva fatto i conti con Marcel: il centrocampista del Borussia Dortmund, sfruttando uno scivolone del ragazzo, si è subito lanciato ‘a contrasto’ per placcarlo e permettere l’intervento della sicurezza che lo ha accompagnato fuori.