Europee Salvini pacifista canta Bob Dylan | La risposta è nel vento – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) «Questa è una piazza che più di tutti invoca e vuole costruire la pace. Troppi parlano a sproposito di guerra in queste settimane. Per quanto tempo dovranno volare le palle di canone prima che vengano bandite per sempre? Lase ne va nelamico mio…». Così il vicepremier e leader della Lega Matteoa Milano, per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni. Subito dopo le sue parole il leader della Lega si è fermato ed è partita dalle casse “Blowin’ in the Wind” di Bob. «Questo è l’impegno sacro di questa piazza, di questo popolo e di questo movimento politico: mai un soldato italiano a morire in Ucraina, mai un missile italiano a spargere sangue in Russia», ha aggiunto. «Nei prossimi giorni i gruppi della Lega alla Camera e in Senato proporranno dei documenti per impegnare tutto il Parlamento a rispettare l’articolo 11 della Costituzione, ‘l’Italia ripudia la guerra‘.