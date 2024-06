Europee Renzi | Tajani è per von der Leyen la donna del Green Deal

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 1 giugno 2024) NAPOLI – “Abisogna dirgli bravo, perche’ ha fatto chiarezza.e’ per Ursula von der, cioe’ ladel, lo dico nella sede di Confindustria a Napoli, lo dico consapevole delle battaglie che alcuni imprenditori napoletani, o piu’ in generale italiani, hanno fatto contro il. Si sappia, si gridi che chi vota Forza Italia vota Ursula von der. Chi vota Stati Uniti d’Europa sogna una svolta, sogna Mario Draghi. La stragrande maggioranza dei leader e’ talmente falsa nel proprio approccio alleche si sta candidando dicendo da subito che anche se eletti non andranno al Parlamento Europeo”. Lo ha detto Matteo, leader di Italia Viva e in lista per Stati Uniti d’Europa alle elezioni Ue, a margine del suo intervento alla Confindustria di Napoli.