Calcio Storico Fiorentino 2024 Azzurri in finale | Verdi battuti 14-5

(Di sabato 1 giugno 2024) Glidi Santa Croce battono 14-5 idi San Giovanni nella prima semidele staccano il pass per l’ultimo atto in programma sabato 15 giugno contro la vincente dell’altro confronto tra i Rossi di Santa Maria Novella e i Bianchi di Santo Spirito (in campo domani alle 18). Ritmi altissimi sin dai primi minuti sul sabbione. I ‘testa a testa’ sono tanti e si apre immediatamente un varco per gliche sbloccano il risultato con Ceccherelli, migliore in campo e autentico protagonista della partita con quattro cacce. La reazione deiè affidata a De Lucia che realizza il 2-2 con una grande azione individuale, ma si fa male al momento della realizzazione ed è costretto ad uscire. L’equilibrio si spezza al 17? quando un tiro sbagliato della squadra di San Giovanni regala mezza caccia agliche scappano via nel punteggio e mettono in cassaforte la vittoria.