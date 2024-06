Basket Play-off Serie A2 2023 24 | Notae trascina Trapani Fortitudo Bologna battuta in gara1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024)fa valere il fattore campo e supera laindellafinale dei-off della A2/2024. che decreterà una delle due promozioni inA. Al PalaShark finisce 85-73 per i padroni di casa,ti da uno stellare JDda 39 punti totali, di cui 33 messi a segno in un irreale primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra anche Amar Alibegovic, che chiude con 19 punti; dall’altra parte non bastano i 18 di Mark Ogden e i 15 di Deshawn Freeman. Gara2 si disputerà lunedì 3 giugno alle ore 21.00 sempre nel capoluogo siciliano. RISULTATIOFF IL CALENDARIO DEIOFF LA CRONACA DEL MATCH – L’inizio di gara è tutto a favore dei padroni di casa, che volano subito sul 9-0 grazie a. Gli ospiti si sbloccano con Ogden e piano piano cominciano a macinare, chiudendo il primo quarto con un distacco di 6 punti, sul 18-12.