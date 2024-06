Arretrati chiesti ai centri sociali anziani Il Pd contro il Comune | E’ gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Non è passata inosservata la questione dei soldi riaida parte del(per circa 60mila euro complessivi). "Una questione gravissima – secondo il Pd – Noi Insieme - sia per il metodo che per il merito". E spiegano: "Che ilrichieda gli, in alcuni casi risalenti a quasi 13 anni fa, avrebbe dell’incredibile nei confronti di chiunque, figuriamoci nei confronti degli, gente fragile che si è vista recapitare richieste di somme che arrivano anche a 30mila euro. Da quel che ci sa, c’era stato un indove si anticipava aiche avrebbero dovuto pagare le utenze dal 2024, ma nessuno aveva avvertito questi". La domanda che si pone il gruppo di minoranza: "Su quale base vengono riquesti soldi? Non ci risulta ci sia una convenzione in cui idebbano farsi carico di spese, né in alcuni casi, queste somme possono essere calcolate con esattezza, vista la promiscuità dei contatori.