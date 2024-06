Arnaldi-Tsitsipas ottavi del Roland Garros | orario e dove vedere il match in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Parigi, 1 maggio 2024 – Dopo la superba partita contro Andrey Rublev, Matteoè chiamato a ripetersi contro Stefanosneglidi finale del2024. Il sanremese sta giocando un tennis magistrale, anzi come detto da lui stesso dopo la vittoria contro Rublev: "Il migliore della mia vita fin ora". Ora però serve un'altra partita impeccabile perché l'avversario al quarto turno è un altro Top-10: il greco non solo è numero 9 del ranking, ma uno dei possibili favoriti alla vittoria finale. La sfida tra i due metterà in palio un posto nei quarti di finale, con all'orizzonte una battaglia contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sinner-Moutet in tv,glidi finale del2024 Se da una parteha battuto 3-0 Rublev mandandolo completamente fuorigiri, dall'altranon è stato da meno contro il cinese Zhang Zhizhen, che aveva eliminato Sonego al secondo turno.