Arcetana ecco bomber Messori

(Di sabato 1 giugno 2024) Ora è ufficiale: ildel ’93 Alberto Formato, reduce da 15 gol in 24 partite col Lentigione in Serie D, resta in quarta serie ma giocherà per la neopromossa Cittadella Vis Modena. Scatenata l’, che in attesa dell’ufficialità del ripescaggio in Eccellenza (solo questione di tempo ma è cosa fatta) ha registrato ben quattro colpi in entrata, oltre ad altre tre partenze e due conferme. Partiamo dai nuovi volti: ufficiale l’arrivo del puntero Dante, classe ’98 che nell’ultima stagione ha segnato 18 gol col Bibbiano/San Polo in Promozione. Presi anche il difensore Federico Fiorentini, classe 2002 ex Virtus Castelfranco, e gli attaccanti Alex Rizzo, ’98 ex Pieve Nonantola, e Alessandro Iattici, 2001 ex Real Formigine. Salutano i difensori Luca Lusvarghi (’94) e Marco Muratori (’93) e il centrocampista del ’95 Filippo Turci.