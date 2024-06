Amadeus Soliti Ignoti sul NOVE è ufficiale | autogol Rai Meloni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 1 giugno 2024) La Rai ha lasciato scadere i diritti de I, il celebre programma condotto dasu Rai1, che dal prossimo settembre traslocherà sul canale. La notizia è stata confermata da Laura Carafoli in un'intervista a Repubblica. I, conosciuto nel formato originale come Identity, ha ottenuto grande successo sul primo canale della tv di Stato dal 2007, diventando un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. La Rai, però, non è riuscita a rinnovare i diritti del game show, consentendo a Discovery di acquisirli e portare con sé anche il popolare conduttore. Da mesi Raisottolinea ripetutamente che sono i format a fare la differenza, non i volti dei conduttori. In questo caso, l'azienda non solo ha perso uno dei suoi volti più rappresentativi, ma anche un format che ha contribuito significativamente al successo della fascia access prime time di Rai1 grazie a Fabrizio Frizzi.