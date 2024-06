La sottile differenza tra dividere il nemico e consegnarsi a lui

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024) In tempi pericolosi come quelli che stiamo vivendo, scrive l’Economist nel suo ultimo numero, l’Unione europea ha bisogno di una leadership coerente e di tenere gli estremisti lontano dal potere. E questo dipenderà dalle scelte di tre donne: la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e la principale leader populista francese, Marine Le Pen. Per farla breve, il settimanale si schiera nettamente a favore di una riconferma di Von der Leyen, e soprattutto della sua strategia di apertura verso Meloni, al principale scopo dil’estrema destra e tenere Le Pen ai margini del potere. Si tratta di una posizione molto simile a quella sostenuta due giorni fa da Mariam Lau su Die Zeit, a partire da un’analisi della spaccatura provocata dalle parole dello Spitzenkandidat di Afd all’interno del gruppo di Identità e democrazia: da un lato l’estrema destra vecchio stile, con i suoi dottor Stranamore e i loro continui riferimenti al Terzo Reich, la banalizzazione dell’Olocausto e tutto il resto del repertorio; dall’altro la cosiddetta nuova destra, «un po’ imbarazzata da questi vecchi parenti», cui si sente idealmente vicina, ma con cui non vorrebbe farsi vedere in giro.