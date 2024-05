Impegnati nei salvataggi in montagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) è un’eccellenza delle Fiamme Gialle. I tre ragazzi morti ieri durante un’esercitazione in Val Masino, erano tutti membri del Sagf, pronti a operare sempre e comunque anche in condizioni al limite. Ma cosa è il Sagf? È uno dei fiori all’occhiello della Guardia di Finanza. E anche in provincia di Sondrio gli uomini del Sagf sono preziosissimi quando unitamente e in collaborazione con altre realtà si adoperano per operazioni di soccorso in. Tre stazioni di Soccorso Alpino del capoluogo di provincia, di Bormio e di Madesimo. Ben 480 sono stati gli interventi effettuati nel corso del 2023 dalle tre stazioni SAGF della Provincia che rappresentano oltre il 25% di quelli realizzati su tutto il territorio nazionale dal comparto SAGF (29 Stazioni complessive nelle 20 Regioni) non trascurando le qualifiche di Polizia dellache vedono i finanzieri referenti principali delle diverse Procure della Repubblica nella ricostruzione delle dinamiche degli interventi e nella ricerca di persone disperse.