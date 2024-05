Brescia capitale dei Vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024)deidelper tutto il week-end. La Leonessa d’Italia ospita, infatti, il 28esimo raduno nazionale dell’associazione nazionale. "L’intento – spiega il presidente nazionale Enrico Marchionne – è stato anche di cogliere l’occasione per celebrare i 30 anni di vita dell’associazione in questa splendida città". Questa mattina, in piazza Mercato, alle 10 sarà inaugurata l’esposizione di automezzi storici e nuovi del Corpo nazionale, con Pompieropoli, stand Editoria per ragazzi, Stand CasaS icura di Pistoia e Casa degli errori di Torino. Saranno organizzati poi momenti di formazione per i giovani, di prevenzione antincendio, di sicurezza dagli infortuni domestici. Venerdì sera, in auditorium San Barnaba, ci sarà lo spettacolo di beneficenza, mentre in Sala Cavallerizza è già stata inaugurata la mostra ‘Idele la memoria storica’.