Sequestrati ai Pellini, signori della Terra dei fuochi, oltre 200 milioni

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Prima la Gdf glieli ha restituiti, ma pochi secondi dopo, glieli ha ri. I tre fratelli, Giovanni, Cuono e Salvatore, imprenditori di Acerra assai noti alle cronache giudiziarie, non hanno fatto neanche in tempo ad assaporare il piacere di essere tornati in possesso grazie agli incredibili ritardi del Tribunale di Napoli dei 200di beninel lontano 2017. Il tesoro dei tre fratelliDopo pochi secondi, infatti, gli stessi finanziari hanno ri-apposto i sigilli a 8 società, 72 autoveicoli, 75 rapporti finanziari, 224 immobili, 75 terreni, 3 imbarcazioni e 2 elicotteri, per un valore complessivo stimato di 201.476.743 euro. Tutti beni frutto del business dell’illecito smaltimento dei rifiuti, tanto che i tre erano stati condannati in via definitiva per disastro doloso continuato.