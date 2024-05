Massimo Di Luca morto in un incidente lungo la Tindari-Patti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un’altra vittima della strada che si aggiunge ad un elenco infinito ed in continuo aggiornamento.Di, 38 anni, èieri pomeriggio in seguito ad unstradalela statale 113,la trattanei pressi di località Valle. Fatale per il centauroDel’impatto con un’automobile che procedeva in direzione opposta.Deè stato trasportato d’urgenza all’ospedale Barone Romeo di, dove i sanitari lo hanno stabilizzato e intubato prima di disporne il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Ma le condizioni del centauro sono precipitate, determinandone la morte poco prima del trasferimento. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di, agli ordini del colonnello Salvatore Pascariello.