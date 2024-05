Valcauda Azione | “Ai giovani come me dico | andate a votare oggi le grandi sfide si combattono in Ue”

(Di martedì 28 maggio 2024) Alle prossime elezioni europee, i sondaggino che quasi la metà della popolpotrebbe non andare a. Federica, candidata dinel Nord Ovest, in un'intervista a Fanpage.it ha invitato iad occuparsi di politica, perché "la politica si occupa di loro". .

Diritti civili, confronto di Azione con la candidata Valcauda e l’avvocato Bassa - Diritti civili, confronto di azione con la candidata valcauda e l’avvocato Bassa - Ad animarlo saranno Federica valcauda, candidata per azione con Calenda alle Elezioni europee per la circoscrizione Nord-Ovest e Francesca Bassa, componente del Direttivo regionale di azione. «I ... lanuovaprovincia

Elezioni Europee 2024: tutti i candidati e come votare - Elezioni Europee 2024: tutti i candidati e come votare - Cosa si deve sapere per votare alle Europee dell'8 e 9 giugno: il voto in Italia e all'estero per gli iscritti AIRE ... fiscoetasse

Europee, 12 liste e 221 candidati: tutti i nomi. Tre i novaresi - Europee, 12 liste e 221 candidati: tutti i nomi. Tre i novaresi - Le candidature ufficiali nella circoscrizione Italia Nord Occidentale, dalla quale saranno eletti 20 eurodeputati. Candidati Roberto Cota, Laura Marchini ed Erika Nieddu ... lavocedinovara