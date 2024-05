Stellantis via al rilancio di Mirafiori Produrrà la 500 ibrida dal 2026

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024)punta suldello storico stabilimento di, dove dalla 500. In tempi brevi, inoltre, arriverà la Jeep Compass a Melfi. Lo ha annunciato l‘amministratore delegato diCarlos Tavares ieri ai sindacati, aggiungendo che "l‘ambizione condivisa con il governo italiano di raggiungere un milione di veicoli prodotti in Italia entro il 2030 avrà bisogno di un ambiente imprenditoriale favorevole, attualmente condizionato dalle incertezze dell‘elettrificazione e dalla forte concorrenza con i nuovi operatori del mercato". Questi annunci si aggiungono a quelli recenti relativi a una nuova generazione di batterie per rendere la Fiat 500e più attraente per i clienti e all’estensione industriale della Fiat Pandaa Pomigliano.