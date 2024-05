Roland Garros 2024 si completa il primo turno Djokovic vuole diradare le nubi con Herbert primi test per Rune e Ruud Quattro azzurri in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilingrana le prime marce. Si chiuderà oggi (salvo pioggia) ildello Slam sulla terra, vedendo gli ultimi big al debutto a Parigi. Come Novak, che chiuderà il programma del centrale contro Pierre-Hugues: una partita di norma semplice, ma per il serbo stanno accadendo un po’ troppo spesso alcuni vuoti di gioco, vedi Roma e Ginevra. Ciò non vuol dire che accadranno oggi, ma il match odierno sarà subito un bel. Nel pomeriggio anche iper Holgere Casper: per entrambi due partite da prendere con le molle, rispettivamente con Daniel Evans e Felipe Meligeni Alves. Per ilc’è da temere la sua ecletticità, seppur sulla terra si smorza un po’, mentre per il norvegese è da monitorare la condizione fisica dopo il successo a Ginevra.