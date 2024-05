Erano una coppia d’oro Vittorio e Carla morti in Sardegna l’ultimo viaggio insieme sulle due ruote

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Siena, 28 maggio 2024 –, una. Unita ed affiatata, avevano festeggiato già i 50 anni di matrimonio. Legati anche dalla passione per i viaggidue, comeinche per i coniugi senesi è finito in tragedia.Mariotti, 77 anni, e la mogliePisani, hanno perso la vita in un incidente avvenuto sabato pomeriggio mentre percorrevano la strada provinciale 10 , vicino a Bottida, in provincia di Sassari. L’uomo è deceduto sul colpo, la donna invece è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari in condizioni disperate. Qui, dopo qualche ora, è morta. Lafaceva parte di un gruppo di centauri del Motoclub La Balzana di Siena, che proprio sabato, era sbarcato inper uno dei tanti tour organizzati in giro per l’Italia e per l’Europa.