Autonomia | stop esame Camera per le europee torna in aula dopo il voto**

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag (Adnkronos) – L’dell’Autonomia differenziata allasi ferma per la pausa dei lavori per le elezioni. Il provvedimento tornerà inda martedì 11 giugno, a partire dalle 14. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L'articolo CalcioWeb. .

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Blitz di Giorgia Meloni a Montecitorio questo pomeriggio per la foto elettorale con ciascuno dei candidati di Fratelli d'Italia alle prossime amministrative e alle europee. “La premier ha voluto fare la foto con ognuno di noi, in una sala del gruppo di FdI alla Camera ”, ... liberoquotidiano

Ue: Meloni alla Camera il 26 giugno per il Consiglio - Ue: Meloni alla camera il 26 giugno per il Consiglio - Roma, 28 mag (Adnkronos) - Sono in programma per mercoledì 26 giugno alle 9 le comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla camera in vista Consiglio europeo del 27-28 giugno. Lo ha stabilito la ... lagazzettadelmezzogiorno

Ue, Mercoledì 26 Giugno comunicazioni Meloni in aula alla Camera - Ue, Mercoledì 26 Giugno comunicazioni Meloni in aula alla camera - Roma, 28 mag. (askanews) - Mercoledì 26 giugno alle 9 alla camera si terranno comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio Europeo del 27-28 giugno, il primo dopo ... notizie.tiscali

‘Idee per il futuro, nel cuore di Roma’: dal 5 al 7 giugno nella sede della Camera di Commercio - ‘Idee per il futuro, nel cuore di Roma’: dal 5 al 7 giugno nella sede della camera di Commercio - ROMA – Dal 5 al 7 giugno 2024, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra a Roma, nasce “un progetto culturale nuovo, che guarda al futuro cercando e costruendo le basi ... dire