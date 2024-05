Roland Garros 2024 | avanti Alcaraz e Rublev - fatica Hurkacz Out i cilen - Sonego fa il colpo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo quasi 14 ore e un’interruzione per pioggia, sebbene non lunga, ha termine la prima giornata del, che ha visto di scena 20 incontri del tabellone maschile, e in particolare della sua parte bassa. Già tanti i risultati da rilevare, tra eliminazioni eccellenti, difficoltà maggiori e minori ed anche episodi passibili di discussioni. Innanzitutto, da ricordare la questione italiani: per Lorenzol’unica delle vittorie tricolori giornaliere, peraltro ottenuta in grande stile contro il francese Ugo Humbert, la seconda più alta testa di serie a saltare quest’oggi. A fargli da contraltare è Luca Nardi, sconfitto (male) dall’altro transalpino Alexandre Muller. I big vanno sostanzialmentetutti, ma con diversi gradi di difficoltà.

Si chiude la prima giornata dedicata al tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2024 di tennis: venti gli incontri andati in scena e purtroppo escono di scena le due azzurre impegnate. Lucia Bronzetti cede alla nipponica Naomi Osaka, che si impone per 6-1 4-6 7-5, mentre Martina ... oasport

Il Roland Garros 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per il tennis italiano, che nella prima giornata ha collezionato tre sconfitte e una sola vittoria. senza nulla togliere ai giocatori sconfitti, però, il successo ottenuto da Lorenzo Sonego compensa eccome i tre ko. Il tennista piemontese ... sportface

Roland Garros 2024: avanti Alcaraz e Rublev, fatica Hurkacz. Out i cileni, Sonego fa il colpo - roland garros 2024: avanti Alcaraz e Rublev, fatica Hurkacz. Out i cileni, Sonego fa il colpo - Dopo quasi 14 ore e un'interruzione per pioggia, sebbene non lunga, ha termine la prima giornata del roland garros 2024, che ha visto di scena 20 incontri ... oasport

Roland Garros: Stan Wawrinka domina Andy Murray. Dure sconfitte per Nardi e Trevisan - roland garros: Stan Wawrinka domina Andy Murray. Dure sconfitte per Nardi e Trevisan - Era uno dei match più attesi del primo turno del roland garros. Insieme alla partita tra Alexander Zverev e Rafael Nadal che si gioca nella giornata di lunedì 27 maggio, c'era molta attesa anche per ... tennisworlditalia

Caos al Roland Garros, Atmane colpisce una spettatrice con una pallinata ma non viene squalificato - Caos al roland garros, Atmane colpisce una spettatrice con una pallinata ma non viene squalificato - Caos e polemiche al roland garros, dove il francese Terence Atmane ha colpito a gioco fermo una spettatrice con una violenta pallinata, nel corso del match di primo turno contro e Sebastian Ofner: ... fanpage