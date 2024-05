L’Udinese si salva e rimane in A per il 30° anno consecutivo | in città esplode la festa! | FOTO e VIDEO

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il finale più bello per. La squadra di Fabio Cannavaro vince sul campo del Frosinone e ‘strappa’ una salvezza insperata solo fino a qualche settimana fa. La gara della 38ª giornata del campionato di Serie A allo Stirpe si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Keinan Davis. La squadra di Di Francesco gioca una buona gara ma subisce al 76? il gol dell’attaccante inglese, il primo in Serie A e chiude la stagione a 35 punti al terz’ultimo posto che vuol dire retrocessione. I friulani di Cannavaro tirano un sospiro di sollievo e grazie al successo chiudono la stagione a 37 punti. Lain casa Udinesecontinua a confermarsi una certezza in Serie A e in un modo o nell’altro riesce a strappare la salvezza.

