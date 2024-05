Gran lezione di integrazione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dante o Boccaccio, uno vale l’altro. Sul professore trevigiano che, per non scandalizzare gli alunni musulmani, ha sostituito la verifica sull’autore della “Divina commedia” con quella sull’autore del “Decameron”, hanno già scritto meglio di quanto potrei Maurizio Crippa e Camillo Langone. Aggiungo però che il vero scandalo sta a mio avviso nella sottintesa equipollenza fra i duedi della letteratura italiana, radicata nella pratica didattica in Italia. Accade infatti che ogni istituto debba indicare determinati obiettivi minimi, ovvero argomenti che tutti gli alunni devono conoscere per ottenere la sufficienza. Questa è la teoria; la pratica è che il naturale ciclo di interrogazioni e verifiche fa sì che gli alunni vengano di solito interrogati su pezzettini sparsi di programma, senza un controllo complessivo di tutto ciò che devono sapere a fine anno.