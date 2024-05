Roland Garros 2024 - Martina Trevisan sconfitta nettamente da Danilovic al primo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Continua il periodo nero della carriera di: nemmeno l’aria familiare delha risvegliato la semifinalista di questo torneo un paio di stagioni fa. Vince Olgacon un nettissimo 6-1, 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. Un dominio da parte della serba proveniente dalle qualificazioni. Partita che è iniziata con alcuni game lottati e scambi piuttosto equilibrati e combattuti:ha cancellato una palla break asull’1-1 per poi prendere il break di vantaggio, volare 3-1 e annullare ulteriori due palle break per salire sul 4-1. Set che si concluderà sul 6-1 malgrado non ci fosse troppa differenza nel gioco, ma quando il punto pesa è sempread avere la meglio. Secondo set che è iniziato sullo stesso canovaccio, con subito il break della numero 125 del mondo, ma stavolta il contro-break diche è riuscita a reagire.