Omicidio Senago - domani un anno senza Giulia | in aula parla Impagnatiello

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Certe coincidenze sembrano mettercela tutta per far credere nel destino e così lunedì 27 maggio, a unesatto dalla morte diTramontano, Alessandrosarà in(nel processotelecamere), davanti alla corte d’assise di Milano, per raccontare come e perché ha ucciso la sua compagna incinta di loro figlio Thiago. Per la prima volta, dopo la confessione davanti agli inquirenti e le dichiarazioni spontanee nella prima udienza del processo, l’imputato risponderà alle domande della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo. Un appuntamento, non solo emotivamente impegnativo per l’ex barman e la famiglia della 29enne, ma che ha anche un peso processuale: può decidere di rintanarsi in bugie, ‘non ricordo’ o addirittura accuse, oppure può rendere una confessione piena, lucida, che farebbe allontanare l’ipotesi di una richiesta di perizia psichiatrica come linea difensiva.

