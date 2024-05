Lilt | Aumenta tra i giovani la dipendenza ’digitale’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) La lotta al fumo è uno dei cardini fondamentali della, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. In occasione del 31 maggio, giornata mondiale senza tabacco promossa dall’Oms, l’Ausl di Reggio Emilia con luoghi di prevenzione/, Lega Italiana per la lotta contro i tumori propone una settimana di eventi e iniziative. La campagna informativa intitolata ’Tutta vita niente Fumo’ nei prossimi giorni, e per l’intera settimana dal 27 maggio al 1° giugno , sarà oggetto di una intensa mobilitazione con la sua presenza nelle piazze, la distribuzione di materiale informativo e una forte campagna di sensibilizzazione. "L’industria del tabacco – spiega il dottor Ermanno Rondini, presidente delladi Reggio Emilia – è sempre più aggressiva e nel corso degli anni ha sviluppato prodotti alternativi da fumo come e-cig, Icos, puff bar e altri ancora, ma sempre a base di nicotina, una sostanza psicoattiva potente che genera rapidamentesoprattutto grazie all’introduzione di una nicotina sintetica non presente in natura che è utilizzata nella sigaretta elettronica o nei puff bar monouso.