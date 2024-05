L’addio amaro di Luciano Benetton | Tradito dai manager - vado via Edizione pronta a cambiare rotta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)cerca le contromisure alla perdita di 100 milioni saltata fuori all’improvviso nei conti dell’azienda. E il prossimo 18 giugno è calendarizzata, secondo fonti giornalistiche, l’assemblea dei soci diGroup, a seguito della quale l’azionistaintrodurrà la necessaria discontinuità nella gestioneiale della società che negli ultimi 3 anni ha "bruciato" 350 milioni. E con il nuovo piano di riorganizzazione e rilanci, la holding di Ponzano Veneto èa investire nel tempo altri 260 milioni. In pratica si andrà verso la nomina di un nuovo amministratore delegato, al posto di Massimo Renon, accusato da– che lo ha annunciato in una intervista ieri al Corriere della Sera – di avere creato, insieme agli altri dirigenti, un buco di 100 milioni. "Non commento l’argomento, mi sto organizzando con i miei legali per una risposta strutturata". È quanto ha dichiarato ieri Massimo Renon, amministratore delegato diGroup.