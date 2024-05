Gasparri Forza Italia | Berlusconi continua a vincere anche dopo la sua scomparsa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 26 maggio 2024) PESCARA – “Abbiamo avuto un anno intenso,ci ha lasciato il 12 giugno dello scorso anno, e, invece di evaporare, ha dimostrato cheha lasciato una grande eredità politica dietro di sé, ha unito sentimenti diffusi, e ha permesso al centrodestra di unirsi. Di fatto l’alternativa alla sinistra non è esistita fino alla stagione del 1994, per questoè stato tanto avversato, ed è stato vittima di aggressioni. Eppure oggi il presidentela sua, pensiamo che il libro di Paolo Del Debbio su, con alcune pagine scritte di suo pugno, negli ultimi giorni, con la calligrafia incerta di chi vive con il dolore, è stato in cima alle classifiche per settimane, così come la serie Netflix docufilm sugiovane, dagli inizi al ’94, è stata tra le più viste nella storia”.