Due giovani nei guai per eroina e cocaina

(Di domenica 26 maggio 2024) A Sassoferrato i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno istituito un posto di controllo. Alla vista dello stesso, un 20enne sassoferratese, pregiudicato, ha provato prima a imboccare una via secondaria per evitare il posto di controllo. Non riuscendoci, ha abbassato il finestrino dell’auto ed ha gettato qualcosa. I militari si sono accorti di tutto e hanno fermato il veicolo e recuperato ciò che era stato gettato in terra: 4 involucri, contenenti complessivamente circa 3 grammi di. Il 20enne è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente per 30 giorni. A Fabriano durante un controllo in centro storico, a tarda sera, è stata fermata un’automobile con a bordo 4 ragazzi. All’improvviso uno dei passeggeri, un 30enne incensurato, ha tentato di scappare. Ne è nato un mini inseguimento, con i carabinieri che lo hanno fermato dopo pochi metri.

La riforma sui conti dello sport professionistico piomba all’improvviso sul calcio italiano e provoca l’allarme tra i presidenti di Serie A. Il ministro Andrea Abodi ha inviato a Figc e Coni un documento che introduce l'”Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche”: si tratta di un organismo dipendente dal Governo che, nel calcio, andrebbe a rimpiazzare la Covisoc per decidere quali club avranno bilanci in regola per potersi iscrivere ai campionati. quifinanza

