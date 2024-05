(Di domenica 26 maggio 2024) Le minacce con il coltello e le mortificazioni continue, accusandola di essere una pessima madre, fino a cercare di cacciarla di casa davanti al figlio, per poi dire al ragazzino che aveva solo “scherzato“. Le percosse, anche in piena notte, quando si svegliava e la schiacciava con i piedi mettendosi sopra di lei. Il tentativo di farla scendere dalla macchina in autostrada, quando il 44enne d’origine argentina aveva litigato con la compagna perché non aveva voluto mangiare all’autogrill, desistendo soltanto davanti all’intervento del bimbo, che si era impaurito. Dopodicontinui, terminati solo con lada parte della, ora l’uomo è stato condannato dal Tribunale di Sondrio a un anno di reclusione e a 8mila euro di provvisionale a favore della parte civile, che si era costituita nel processo. Tra le imputazioni anche la violazione del divieto di avvicinamento alla casa familiare, che gli era stato applicato a marzo dello scorso anno.

Era scomparso dalla Sicilia più di dieci anni fa. Oggi si scopre che il suo corpo è stato seppellito in Emilia. È un vero e proprio giallo quello risolto dal test del Dna. I resti del cadavere ritrovato l’11 luglio 2023 sotterrato nelle campagne di Castelnovo di Sotto, in provincia Reggio Emilia, appartengono a Gaetano Impellizzeri, di Alcamo, in provincia di Trapani. ilfattoquotidiano

La polizia di Milano ha arrestato un 50enne bulgaro, latitante da oltre 10 anni, destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalle autorità bulgare per traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, il servizio per la Cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale, nelle scorse settimane, aveva comunicato la possibile presenza nell’area milanese di un cittadino bulgaro destinatario di un mandato di arresto europeo per traffico di sostanze stupefacenti emesso nel 2012 dalle autorità bulgare. ilgiorno

Dieci anni di maltrattamenti. Poi la moglie lo denuncia - dieci anni di maltrattamenti. Poi la moglie lo denuncia - Le minacce con il coltello e le mortificazioni continue, accusandola di essere una pessima madre, fino a cercare di cacciarla di casa davanti al figlio, per poi dire al ragazzino che aveva solo “scher ... ilgiorno

La polizia arresta un bulgaro condannato per traffico di droga e latitante da oltre dieci anni - La polizia arresta un bulgaro condannato per traffico di droga e latitante da oltre dieci anni - La polizia di Milano ha arrestato un 50enne bulgaro, latitante da oltre 10 anni, destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalle autorità bulgare per traffico di sostanze stupefacenti. ilgiorno

Quanto deve dormire il bambino Trucchi e consigli per il riposo dei più piccoli - Quanto deve dormire il bambino Trucchi e consigli per il riposo dei più piccoli - Nei primi mesi di vita cambia sia come quantità che come distribuzione nel corso della giornata. E i genitori si interrogano su cosa sia giusto. Le ... repubblica