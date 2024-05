Vince ancora il campione iridato in carica Max Verstappen, che si prende anche il GP del Made in Italy ed Emilia Romagna nello storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola, davanti a Lando Norris e Charles Leclerc L'articolo Formula 1, Gp Imola: vince Verstappen davanti a Norris e Leclerc. firenzepost

Il Mondiale di F1 2024 è proseguito oggi, venerdì 24 maggio, con il GP di Monaco, valido come ottava prova del calendario. Nel primo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da preludio alla seconda, in programma alle 17. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 Leclerc si lancia ancora. Nel T1 sfiora il suo record. Arriva al T2 con un tempo alto. Tsunoda terzo a 622 millesimi, ma Norris lo passa a 619. 13.24 Perez migliora i suoi parziali e sale in 10a posizione a 908 millesimi davvero in difficoltà. oasport

Leclerc con la Ferrari velocissimo a Montecarlo: l'obiettivo è sbancare la corsa di casa - Leclerc con la Ferrari velocissimo a Montecarlo: l'obiettivo è sbancare la corsa di casa - Due “piloti Ferrari” svettano a Montecarlo. Il più rapido di tutti, in tuta rossa, è il padrone di casa Leclerc che da diversi anni cerca di essere profeta in patria ... ilmessaggero

Leclerc al Gp Monaco da favorito: «Impossibile tenere il suo passo» - Leclerc al Gp Monaco da favorito: «Impossibile tenere il suo passo» - Charles Leclerc arriva alle qualifiche del Gp di casa dopo prove libere in cui ha mostrato un grande passo. In passato due pole non sono bastate però per vincere ... corriere

Leclerc davanti a Verstappen e Hamilton nelle FP3 a Monaco: la Ferrari vuole stupire tutti a Montecarlo - Leclerc davanti a verstappen e Hamilton nelle FP3 a Monaco: la Ferrari vuole stupire tutti a Montecarlo - Leclerc davanti a verstappen nelle prove libere 3 a Monaco. Il pilota monegasco della Ferrari dimostra di essere in un momento positivo e riesce a fare il miglior tempo (1:11.369) anche nell'ultima ... fanpage