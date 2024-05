Allenatore Napoli - rivelazione a sorpresa | Perchè Conte è stato preferito a Gasperini

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 25 maggio 2024), virata decisa super la panchina, scendono le quotazioni di: i motivi dietro alla decisione di De Laurentiis Antonioè in pole per ricoprire il ruolo didella prossima stagione. Accelerata decisa in queste ore del. Stando alle ultime indiscrezioni le parti non sono mai state così vicine tra loro.intanto, per giorni dato come favorito al ruolo diazzurro, sta intrattenendo colloqui con l’Atalanta per trovare un’intesa per il rinnovo, almeno per il momento questa pare la sua volontà. Tuttavia, come riportato anche da Gianluca Di Marzio a Sky Sport non c’è ancora un accordo. Ma in ogni caso ilavrebbe deciso di affondare il colpo per, a prescindere dal futuro del tecnico dell’Atalanta., il punto della situazione di Gianluca Di Marzio Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha chiarito la situazionein casa