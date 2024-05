A Benevento la ‘Giornata Internazionale per i Minori Scomparsi’

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl 25 maggio 1979, Etan Patz, un bambino di 6 anni, sparì a New York. Tale evento diede luogo alla nascita di un movimento per le persone scomparse, che portò allo sviluppo di nuovi metodi per favorire le ricerche, come le foto sui cartoni del latte, a metà degli anni Ottanta. In tributo alla scomparsa di Etan Patz, il 25 maggio è stato dedicato alla Giornatadei bambini scomparsi. La Polizia di Stato partecipa anche quest’anno ad una serie di iniziative dedicate a questa ricorrenza al fine di aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa, sottolineando l’importanza di rivolgersi alle Forze di Polizia. Nell’occasione la Questura diha voluto incontrare gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Alberti” per illustrare l’iniziativa promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che ha messo a disposizione di ragazzi e genitori un pieghevole informativo (link) ed un segnalibro (link), realizzati in collaborazione con la Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, distribuiti dalle Questure nelle scuole e nell’ambito di eventi pubblici.

