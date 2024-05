In piazza test per tutti con gli arti bionici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Farare alle persone deglirobotici in centro a Pisa. Iil Festival della Robotica di Pisa 2024 con un gruppo di ricercatori, guidato dal Professor Antonio Bicchi e coadiuvato dall’Ingegner Manuel Catalano, presenta inXX Settembre dalle 21 alle 24 di stasera, alcuni dispositivi assistivi robotici come mani e piedi protesici e permetterà ai presenti diarli. "I ricercatori di Università di Pisa, Centro di Ricerca Piaggio e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) sotto le Logge dei Banchi - spiega Manuel Catalano - presenteranno la Soft Hand Pro e il SoftFoot Pro, due sistemi protesici di mani e piedi realizzati nel laboratorio di IIT in collaborazione con il Centro Piaggio, protagonisti di un progetto che in futuro integrerà le protesi coi circuiti spinali dei soggetti". Nello specifico, spiega l’ingegner Catalano, la mano robotica SoftHand Pro è "un prototipo di ricerca caratterizzato da 19colazioni, con un controllo semplificato dall’intelligenza codificata nel suo stesso corpo, che le permette di adattarsi intelligentemente agli oggetti che incontra".