Dove vedere la 500 Miglia di Indianapolis 2024 in tv | programma - guida complet - streaming

(Di venerdì 24 maggio 2024) Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la 108ma edizione della 500, evento valido per la NTT IndyCar Series. Il mese di maggio si conclude come da tradizione con una delle competizione automobilistiche più importanti del calendario, corsa imperdibile che come da tradizione si terrà sulla distanza dei 200 giri del catino di Speedway. Roger Penske ed i propri uomini provano a confermarsi dopo aver firmato il successo con Josef Newgarden. Il nativo di Nashville ci riprova con la propria Chevrolet #2, l’ex campione della serie è uno dei tanti che possono regalare sorprese nello Stato dell’Indiana. Alla vigilia della competizione che in passato è stata valida anche per il Mondiale di F1, lo spagnolo Alex Palou (Ganassi #10) è il leader del campionato. Il due volte vincitore della serie, padrone della scena ad inizio maggio nel road course di, insegue la prima gioia sull’ovale, una missione sfiorata a più riprese.