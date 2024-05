Colpo grosso alla sala giochi Picconate alla cassaforte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sono entrati armati di una spranga, bastoni e un piccone. Hanno scardinato lae si sono dileguati con circa diciassettemila euro. Rapina la notte tra mercoledì e giovedìAdmiral di Cazzago (Bs). Erano circa le tre quando tre malviventi, volto travisato, mani infilate nei guanti, hanno fatto irruzione. A quell’ora, praticamente in chiusura, non c’era nessuno. Era rimasto solo un dipendente. Con ogni probabilità ben consapevoli della circostanza di relativa tranquillità, che si riteneva avrebbe minimizzato le complicazioni, i banditi hanno compiuto il blitz. Hanno appunto minacciato il commesso e obbligato a mostrare loro dove si trovasse la. Scoperto che era collocata in ufficio, hanno utilizzato il piccone per scardinarla e portarsela via in blocco. Il trio a missione compiuta ha poi infilato la porta e si è dileguato a bordo di un’auto, una Opel Zafira, che era posteggiata fuori.